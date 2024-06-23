Если искать в каждой сложной ситуации украинский или американский след, то это приведет к большим проблемам внутри страны.
Рогозин призвал не обвинять Украину и НАТО в нападении на Дагестан
Комментарии
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АндрейБорков
Мусье Рогозин сам то понял, что сказал? Это серьезно или как? На вопросы относительно террористических атак на Россию должен давать ответы и анализировать эти атаки явно не мусье Рогозин, на это есть специальные организации, которые этим занимаются ПРОФЕССИОНАЛЬНО! В данном случае заявление Рогозина относится к разряду ПРЕВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ!
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