Рогозин призвал не обвинять Украину и НАТО в нападении на Дагестан

АндрейБорков

Мусье Рогозин сам то понял, что сказал? Это серьезно или как? На вопросы относительно террористических атак на Россию должен давать ответы и анализировать эти атаки явно не мусье Рогозин, на это есть специальные организации, которые этим занимаются ПРОФЕССИОНАЛЬНО! В данном случае заявление Рогозина относится к разряду ПРЕВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ!