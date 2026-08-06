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Губерниев об участии в разборках в 90-е: «Мне дали какую-то здоровую штуку и сказали: «Беги, дерись». Думаю: «Ой, надо валить отсюда»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился воспоминаниями о 90-х.  — Вы могли бы представить себя в другой стране? Особенно в непростые 1990-е.

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