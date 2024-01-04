Мужчина с радостью побежит в ЗАГС, если будут учтены всего 3 условия

Тупая статейка типа о том как "кАзла" затянуть в брак. А нахрена "кАзлу" брак в принципе?

Татьяна Карпова

хватит писать про омега мужчин, им ни что не поможет, не влажные мечты,ни курсы по соблазнению, ни положение в обществе. У других мужчин таких вопросов не возникает в принципе.