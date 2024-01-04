ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Мужчина с радостью побежит в ЗАГС, если будут учтены всего 3 условия

Мужчина с радостью побежит в ЗАГС, если будут учтены всего 3 условия

Современный брак и отношения в семье все больше напоминают игру в перетягивание одеяла в супружеской постели.

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Комментарии
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sorsw
Тупая статейка типа о том как &quot;кАзла&quot; затянуть в брак. А нахрена &quot;кАзлу&quot; брак в принципе?
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13 час.
Татьяна Карпова
хватит писать про омега мужчин, им ни что не поможет, не влажные мечты,ни курсы по соблазнению, ни положение в обществе. У других мужчин таких вопросов не возникает в принципе.
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13 час.

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