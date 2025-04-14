Китай дал ответ на пошлины Трампа

Китай приостановил экспорт широкого спектра редкоземельных металлов и магнитов, угрожая перекрыть поставки компонентов, которые важны для автомобильной и аэрокосмической промышленности, а также компаний по производству полупроводников и военных подрядчиков по всему миру.