НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

30 подписчиков

«Плодитесь и размножайтесь»: батюшка о чайлдфри, абортах, ЭКО и суррогатном материнстве

«Плодитесь и размножайтесь»: батюшка о чайлдфри, абортах, ЭКО и суррогатном материнстве

Грех ли родить ребенка от донора спермы и как это может разрушить семью? Почему Церковь не одобряет суррогатное материнство и что плохого в ЭКО? Казанский священник Александр Ермолин ответил «Татар-информу» на вопросы о беременности и рождении детей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх