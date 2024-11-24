«Плодитесь и размножайтесь»: батюшка о чайлдфри, абортах, ЭКО и суррогатном материнстве

Грех ли родить ребенка от донора спермы и как это может разрушить семью? Почему Церковь не одобряет суррогатное материнство и что плохого в ЭКО? Казанский священник Александр Ермолин ответил «Татар-информу» на вопросы о беременности и рождении детей.