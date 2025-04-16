Сенатор Джабаров: ключом к соглашению по Украине является смена власти в Киеве

Ключ к мирному соглашению на Украине находится в смене власти в Киеве. Об этом "Ленте.ру" заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя слова спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа о том, что главным вопросом урегулирования является принадлежность "пяти территорий".