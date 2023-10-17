"Хезболла" объявила среду "днем гнева" по отношению к Израилю

Ливанская группировка "Хезболла" объявила, что устроит в среду "день гнева" против Израиля. Организация призвала население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты в связи с ракетным обстрелом больницы в секторе Газа.
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