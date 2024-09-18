В России заработал сайт реестра электронных повесток для военнообязанных. С этого года электронные повестки приравнены к бумажным, их будут рассылать уже в текущий осенний призыв.
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В России заработал сайт реестра электронных повесток для военнообязанных. С этого года электронные повестки приравнены к бумажным, их будут рассылать уже в текущий осенний призыв.