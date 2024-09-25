Страна и люди
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Страна и люди

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Матвиенко переизбрали на пост председателя Совфеда РФ

Матвиенко переизбрали на пост председателя Совфеда РФ

Валентина Матвиенко избрана на пост председателя Совета Федерации РФ. Сенаторы приняли решение путем голосования на первом заседании осенней сессии СФ в среду, 25 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

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