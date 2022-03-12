Анферни Саймонс пропустит 1-2 недели из-за проблем с коленом

Защитник «Портленда» Анферни Саймонс выбыл из строя из-за воспаления сухожилия коленной чашечки. Саймонс пропустит 1-2 недели, после чего будет повторно осмотрен врачами.

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