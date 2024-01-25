Собянин: С 2011 года в Москве отреставрировано 2190 объектов культурного наследия

Фасадам здания биржи на Ильинке вернут исторический облик По результатам заседания Президиума муниципального правительства, мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своем Telegram-канале, что историческое здание Биржи на Ильинке будет подвергнуто реставрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии