Курску пообещали масштабную работу по благоустройству общественных пространств

<p style="text-align:justify"><strong>18 февраля врио первого заместителя губернатора – председателя правительства Курской области Александр Чепик провел выездное совещание в столице региона и по его итогам анонсировал масштабную работу по благоустройству общественных пространств.
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