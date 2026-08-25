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Константин Генич: «Не вижу ничего общего у «Динамо» Шварца с периодом Карпина. Валерию купили 6-7 новых игроков, а Сандро – пока никого»

Комментатор « Матч ТВ »  Константин Генич высказался о результатах «Динамо» в первых матчах после возвращения Сандро Шварца.

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