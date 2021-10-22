Читатели Daily Express назвали Польшу гавкающей собакой из-за нападок на Россию

В материале сказано, что польский министр климата и окружающей среды Михал Курытка призвал Европейскую комиссию провести расследование и выяснить, связана ли российская компания «Газпром» с дефицитом голубого топлива на энергетическом рынке европы.
В материале сказано, что польский министр климата и окружающей среды Михал Курытка призвал Европейскую комиссию провести расследование и выяснить, связана ли российская компания «Газпром» с дефицитом голубого топлива на энергетическом рынке европы.
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