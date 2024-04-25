На Поклонную гору привезли около десяти единиц трофейной техники

ВА

Виктор Александров

«На Поклонную гору … привезли около десяти единиц трофейной военной техники». Были времена, когда в школе не только до десяти считать учили. Были времена, учили в школе логику Аристотеля. Логику большевики отменили потому, что в школьном аттестате у Вовочки Ульянова была незаслуженная годовая четвёрка, и с помощью логики надёжно опровергается «единственно верное учение». Логику вернул Сталин после войны, а после его смерти, недобитые большевики её отменили навсегда. И это было бы полбеды, но плюс к тому всеобщее внеисторическое мышление, заключающееся в игнорировании наличия Верховного Главнокомандующего во время Великой Отечественной войны, что приводит к печальным результатам в нашей сегодняшней жизни. В Указах Президента (мы что, американцы?) отсутствует мотивировочная часть! Откуда я узнал о том, что должна быть мотивировочная часть? А из Приказа № 227 «Ни шагу назад». Википедия, кстати, не заметив наличия мотивировочной части в Приказе №227, наглядно продемонстрировала всеобщность внеисторического мышления. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.