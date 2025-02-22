Академические итоги войны России с НАТО

Игорь Кузнецов

Согласен, только "безбашенные" могут предполагать что ограниченное применение ТЯО может кого-то испугать и война закончится. Это концепция конца 40-х - начала 50-х, когда самих единиц ЯО были единицы и десятки. Не говоря уже о мощности стратегических вооружений. Залп одной нашей подлодки - это в разы больше, чем все взорванные боеприпася, включая те, что сброшены на Хиросиму и Нагасаки.