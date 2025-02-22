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Академические итоги войны России с НАТО

Академические итоги войны России с НАТО

Вряд ли надо кому-то доказывать, что так называемая СВО на Украине, задумывавшаяся как ограниченная по масштабу и срокам операция, по факту вылилась в войну России с НАТО на украинской территории (причины такого развития событий находятся за пределами темы данной статьи).

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Согласен, только &quot;безбашенные&quot; могут предполагать что ограниченное применение ТЯО может кого-то испугать и война закончится. Это концепция конца 40-х - начала 50-х, когда самих единиц ЯО были единицы и десятки. Не говоря уже о мощности стратегических вооружений. Залп одной нашей подлодки - это в разы больше, чем все взорванные боеприпася, включая те, что сброшены на Хиросиму и Нагасаки.
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13 час.
АА
Алекс Архипов
Разочарование.
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9 час.
ВН
Валерий Николаевич
Спасибо Р. Ищенко за статью с разъяснениями. Многое становится понятным
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6 час.
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