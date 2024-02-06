Заказы по предоплате? Глава Wildberries поставила точку в животрепещущем вопросе

Глава компании Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала в интервью РИА «Новости», что маркетплейс не планирует вводить обязательную предоплату для всех покупателей, однако она уже отчасти есть на площадке для других стран, сообщает PRIMPRESS.
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