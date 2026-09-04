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Регионы России

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Российский футбольный союз оштрафовал клубы и болельщиков за инциденты в Воронеже

Российский футбольный союз оштрафовал клубы и болельщиков за инциденты в Воронеже

Российский футбольный союз вынес решение по итогам матча, состоявшегося 29 августа в Воронеже. Один из клубов был оштрафован на 45 тысяч рублей: 25 тысяч за пластиковые бутылки, прилетевшие на поле с Восточной трибуны, и 20 тысяч — за нецензурные скандирования в адрес гостей.

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