Российский футбольный союз оштрафовал клубы и болельщиков за инциденты в Воронеже

Российский футбольный союз вынес решение по итогам матча, состоявшегося 29 августа в Воронеже. Один из клубов был оштрафован на 45 тысяч рублей: 25 тысяч за пластиковые бутылки, прилетевшие на поле с Восточной трибуны, и 20 тысяч — за нецензурные скандирования в адрес гостей.