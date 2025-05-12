Глава РФПИ Дмитриев не поверил, что Макрон на видео прятал в пакетике сахар

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал видео с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, прячущими пакетик с белым веществом.
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