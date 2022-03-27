30 редчайших исторических снимков разных лет

Фактрум публикует подборку фотографий. Но не просто фотографий — на этих снимках, сделанных в разное время, важнейшие события и персоны прошлого предстают такими живыми и реальными, что трудно поверить своим глазам! Чарли Чаплин и Альберт Эйнштейн Молодой Билл Клинтон с Джоном Кеннеди Пабло Пикассо и Брижит Бардо, 1956 год Фото на паспорт Эрнеста Хемингуэя, 1923 год Актёры, изображающие сцену тайного романа президента Джона Кеннеди и Мэрилин Монро, о котором ходило очень много слухов Похороны самого верного пса Хатико, 1935 год Барак Обама среди школьной баскетбольной команды Стив Джобс и Билл Гейтс ведут занимательную беседу о компьютерных технологиях, 1991 год Мартин Лютер Кинг и Марлон Брандо Первая поездка Шварценеггера в Нью-Йорк, 1968 год Королева Елизавета несет службу во время Второй мировой войны Первые зарисовки Уолта Диснея с Микки Маусом Молодой Усама бен Ладен со своей семьей во время поездки в Швецию (второй справа в зеленой рубашке и синих штанах) Арестованный за вождение без прав Билл Гейтс, 1977 год Королева Елизавета приветствует Мэрилин Монро, 1956 год Мохаммед Али отговаривает человека от попытки самоубийства, 1981 год Шафер Адольф Гитлер на свадьбе у Йозефа Геббельса Мадонна, Стинг и Тупак Шакур вместе проводят свободное время Последний концерт The Beatles, 1969 год ЭНИАК (Электронный числовой интегратор и вычислитель) — один из первых компьютеров The Beatles и Мохаммед Али, 1964 год Известный английский археолог Говард Картер изучает саркофаг Тутанхамона Чак Норрис и Брюс Ли Че Гевара и Фидель Кастро Робин Уильямс танцует в костюме чирлидерши, 1980 год Строительство знаменитого моста «Золотые Ворота», 1937 год Съемки легендарной заставки Metro-Goldwyn-Mayer Строительство символа Франции — Эйфелевой башни, 1880 год .