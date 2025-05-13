Мирошник: из-за украинских обстрелов за неделю погиб 21 человек

С 5 по 11 мая из-за обстрелов украинской армии погиб 21 человек, еще 70 получили ранения. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, его процитировало РИА «Новости».
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