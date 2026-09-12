Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов считает, что восстановление населения Украины невозможно в обозримом будущем, поскольку киевский режим, действуя в интересах Лондона, использует продолжение военных действий для выживания.
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