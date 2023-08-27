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Бонгонда о «Спартаке»: «Невозможно побеждать в каждой игре. Ничего страшного не произошло»

Бонгонда о «Спартаке»: «Невозможно побеждать в каждой игре. Ничего страшного не произошло»

«С «Ахматом» была очень тяжелая игра. К сожалению, мы так и не смогли вскрыть ворота соперника. Нам нужно прибавлять! Неудачная серия «Спартака»? Я не знаю, что произошло.

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