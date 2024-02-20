Снимается в кино, защищает обездоленных: как выглядит приемный сын Белохвостиковой, найденный в клумбе

Мальчику дали путевку в жизнь.Наталия Белохвостикова состоялась и как актриса, и как мать и жена. Звезда фильмов «Стакан воды», «Тегеран-43», «Принцесса цирка» и «Законный брак», она счастливо прожила с супругом, кинорежиссером Владимир Наумов, долгие 47 лет.
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