Снимается в кино, защищает обездоленных: как выглядит приемный сын Белохвостиковой, найденный в клумбе

Мальчику дали путевку в жизнь.Наталия Белохвостикова состоялась и как актриса, и как мать и жена. Звезда фильмов «Стакан воды», «Тегеран-43», «Принцесса цирка» и «Законный брак», она счастливо прожила с супругом, кинорежиссером Владимир Наумов, долгие 47 лет.