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Минтруд намерен расширить список профессий для альтернативной службы

Минтруд намерен расширить список профессий для альтернативной службы

Перечень предлагается увеличить до 255 специальностей, сейчас их 238. Количество предприятий для альтернативной службы при этом хотят довести до 1524, сейчас их почти 1440Министерство труда и социальной защиты предлагает дополнить список вариантов для альтернативной воинской службы.

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