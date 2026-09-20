Полина Диброва подала иск на 5 млн против Елены Товстик

Полина Диброва обратилась к Елене Товстик после ее постов в соцсетях, угрожающих детям. В сентябре Диброва подала в суд на 5 млн рублей, обвиняя Товстик в клевете.
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