Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В России появился реестр злостных неплательщиков алиментов

В России появился реестр злостных неплательщиков алиментов

В России начал функционировать реестр лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов. В него включат порядка 190 тысяч человек, что примерно равно 12% должников, сообщил главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

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Комментарии
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Невидимка Невидимка
Лучше бы создали реестр взяточников-коррупционеров пользы было бы больше.
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12 час.
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