В России появился реестр злостных неплательщиков алиментов

В России начал функционировать реестр лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов. В него включат порядка 190 тысяч человек, что примерно равно 12% должников, сообщил главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.
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