Миссия New Horizons получила первое геологическое подтверждение существования оползней на Плутоне

Анализ снимков выявил 6 зон схода материала в ударных кратерах карликовой планеты, показав, что гравитационные процессы продолжают менять её поверхностьНа Плутоне впервые получили прямые геоморфологические доказательства существования оползней.
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