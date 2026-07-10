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Миссия New Horizons получила первое геологическое подтверждение существования оползней на Плутоне

Миссия New Horizons получила первое геологическое подтверждение существования оползней на Плутоне

Анализ снимков выявил 6 зон схода материала в ударных кратерах карликовой планеты, показав, что гравитационные процессы продолжают менять её поверхностьНа Плутоне впервые получили прямые геоморфологические доказательства существования оползней.

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