Юаневые кредиты Китая достигли $200 млрд

Новые кредиты Китая, исчисляемые в юанях, составили 1,27 трлн юаней (около $200 млрд) в прошлом месяце, что на 160,5 млрд юаней меньше, чем за аналогичный период прошлого года, показали данные центрального банка страны, передает агентство Синьхуа.