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Военное обозрение

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«Экипаж вполне русского производства»: как устроен первый русский автомобиль и почему он остался эпизодом

«Экипаж вполне русского производства»: как устроен первый русский автомобиль и почему он остался эпизодом

Ровно 130 лет назад, 14 июля 1896 года, на выставке в нижегородском Кунавине показали первый русский автомобиль с двигателем внутреннего сгорания — машину Яковлева и Фрезе, о которой слышали почти все, но от которой не осталось ни серии, ни даже оригинала.

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