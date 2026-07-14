«Экипаж вполне русского производства»: как устроен первый русский автомобиль и почему он остался эпизодом

Ровно 130 лет назад, 14 июля 1896 года, на выставке в нижегородском Кунавине показали первый русский автомобиль с двигателем внутреннего сгорания — машину Яковлева и Фрезе, о которой слышали почти все, но от которой не осталось ни серии, ни даже оригинала.