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Почему бывшие республики СССР сейчас играют против нас?

Почему бывшие республики СССР сейчас играют против нас?

Самое поразительное, что дело не в Америке. Дело в них самих! И речь вообще не про учебники. Мне кажется, если просто заглянуть в суть того, кто они, то все становится понятным.

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Комментарии
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Евгения Болотова
Причем здесь республики, это их царьки играют в азартные игры, а народ? кто ж ему позволит вякать, а вякнет - перевоспитаем... Ровно такие же игры играют и в России. Это называется &quot;дорвались до кормушки&quot;.
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1 час.
Ингерман Ланская
из этого трёпа следует - История России началась с 1917, потом &quot;пристегнули&quot; какие-то республики и 70 лет их кормили-поили- развивали..... видать егешник статейку клепал
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1 час.
Леонид Руси
Народ, это сброд... что за тираном идёт... Народ ничего не решает. У кого деньги и власть... тот и решает за всех. А народ всё схавает
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1 час.

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