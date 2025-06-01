📹❗️ВВС Великобритании принимают на вооружение первые противорадиолокационные РЭБ-дроны StormShroud, предназначенные для борьбы с РЛС противника и поддержки истребителей F-35B и Typhoon.
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📹❗️ВВС Великобритании принимают на вооружение первые противорадиолокационные РЭБ-дроны StormShroud, предназначенные для борьбы с РЛС противника и поддержки истребителей F-35B и Typhoon.