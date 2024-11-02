Кланы, кравшие у России в эпоху Чубайса, могут лишиться в России всего

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Александр Симаков
Вы хоть сами-то поняли, что написали мадам?  Синоним слова смердеть - вонять. По Вашему получается, что олигархи и какая-то там элита  воняют кровью русского народа?  😂
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8 час.
Vitaly Arkhipov
Наконец то дошло. Вор должен сидеть в тюрьме. А не желание ли это своровать самим то,что когда то своровали другие. Вспомним Черномырдина,золотые слова -- Хотели как лучше,а получилось как всегда. Кто будет расследовать,принимать решение ? Где взять этих  принципиальных, честных людей ? У нас и сегодня творятся вещи от которых волосы дыбом встают. А где власть,где надзор ? А теперь эта власть и надзор будут принимать решение по когда то  наворованному!  С трудом верится.
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7 час.
Сергей Дмитриев
Что за странное название Царьград? Были ли варианты? По искусственности напоминает Волгоград.
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2 час.

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