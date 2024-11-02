Кланы, кравшие у России в эпоху Чубайса, могут лишиться в России всего

Vitaly Arkhipov

Наконец то дошло. Вор должен сидеть в тюрьме. А не желание ли это своровать самим то,что когда то своровали другие. Вспомним Черномырдина,золотые слова -- Хотели как лучше,а получилось как всегда. Кто будет расследовать,принимать решение ? Где взять этих принципиальных, честных людей ? У нас и сегодня творятся вещи от которых волосы дыбом встают. А где власть,где надзор ? А теперь эта власть и надзор будут принимать решение по когда то наворованному! С трудом верится.