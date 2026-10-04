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Японская компания создаёт ИИ-роботов для работы в самых опасных зонах АЭС «Фукусима-1»

Японская компания создаёт ИИ-роботов для работы в самых опасных зонах АЭС «Фукусима-1»

BeABLE построит во Фукусиме завод для разработки автономных роботов, способных работать там, где высокий уровень радиации не позволяет находиться людям Компания BeABLE из префектуры Фукусима, которая ещё недавно практически не имела опыта дистанционного управления техникой, начала разработку роботов с физическим ИИ для работ в условиях высокой радиации.

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