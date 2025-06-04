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Царьград

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"Достичь результата не получается": Украинские дипломаты провалились на переговорах в Стамбуле

"Достичь результата не получается": Украинские дипломаты провалились на переговорах в Стамбуле

В Верховной раде указали на промах украинских переговорщиков во время общения с русскими в Стамбуле. Экс-депутат Владимир Олейник подчеркнул, что дипломаты Киева провалились, так как "достичь результата не получается" уже второй раз.

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