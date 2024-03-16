Стал известен райдер первой участницы «Фабрики» Саши Савельевой

МОСКВА, 16 марта, ФедералПресс. Бывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева вернулась в Россию. В планах у артистки – начать выступать на корпоративах и юбилеях, а в мае организовать сольный концерт в Москве.
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