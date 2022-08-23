23 августа на нескольких улицах в Рязани отключили холодную воду

Ограничения связаны с ремонтными работами на водопроводе. До 17.00 ресурса не будет по следующим адресам: улица Старореченская, дома №№15 корпус 1, 15 корпус 2, 15 корпус 3, 17, 17а, 19, 19а, 48, 50, 52, 54, 56; улица 1-я Безбожная, дома №№10, 12, 6 и 8; улица 2-я Безбожная, дома №№1, 2, 3, а также с №5 по №7, 6, 9; улица Коммунистический переулок, дома №№10, 3, 6, 8, 9; улица Комсомольский переулок, дома №№1, 10, 12, 15, 2, 4, 5, 6, 9; улица Первомайский проспект, дома №№63, 70/1, 72, 74 корпус 1, 78/93; площадь Димитрова, дома №3 корпус 1, №3 корпус 2, №3; Транспортный переулок, дома №№12, 4.