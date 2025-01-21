Мэр Мытищ Юлия Купецкая, должно быть, теперь кусает локти - её радостные посты в соцсетях о помощи "новым россиянам" сыграли с ней злую шутку.
В чем конкретно вина Юлии Купецкой, подарившей квартиру патриотам Таджикистана? И почему пришлось оправдываться?
Комментарии
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ВП
Владимир Пашков
Даже, если она и наивная дура, эта простота для нашей страны хуже воровства. Любой, кто поддерживает миграцию, является предателем, стремящимся к разрушению страны. Посмотрите, что стало с Англией или Германией.
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11 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Как у нас депутаты говорят- кто тебя просил рожать
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6 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. работу чиновников должен оценивать ТОЛЬКО САМ НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника. гнида из Мытищ должна пройти такой суд.
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3 час.
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