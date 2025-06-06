Захарова: нет никаких похищенных Россией украинских детей

МОСКВА, 6 июня, ФедералПресс. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что любые обсуждения по поводу украинских детей в контексте российско-украинских отношений должны начинаться с признания отсутствия фактов их похищения Россией.