Захарова: нет никаких похищенных Россией украинских детей

МОСКВА, 6 июня, ФедералПресс. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что любые обсуждения по поводу украинских детей в контексте российско-украинских отношений должны начинаться с признания отсутствия фактов их похищения Россией.
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