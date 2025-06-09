Илон Маск пошутил, что сделал больше всех для подрыва своей репутации

Предприниматель Илон Маск заявил с иронией, что главный удар по собственной репутации он нанес сам.«Это возмутительно, сколько очерняющих меня заявлений было сделано, особенно со стороны меня самого!», — написал Илон Маск в соцсети.
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