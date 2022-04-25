В Забайкальском крае полицейские пресекли кражу ювелирных украшений из ломбарда

Злоумышленник разобрал стену, ведущую из подвала в помещение ломбарда. Сотрудникам Управления уголовного розыска УМВД России по Забайкальскому краю поступила оперативная информация о том, что неизвестный мужчина пытается разобрать кирпичную перегородку в подвале жилого дома.