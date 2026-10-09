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Узбекский судья ЧМ о критике российских арбитров: «Судья 89 минут пашет, как ишак, что-то пропустил — и антигерой»

Узбекский судья ЧМ о критике российских арбитров: «Судья 89 минут пашет, как ишак, что-то пропустил — и антигерой»

Узбекский арбитр Ильгиз Танташев в интервью корреспондентам Sport24 Борису Королеву и Сергею Козлову высказался о критике российских судей.

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