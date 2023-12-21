«Краснодар» покупает полузащитника сборной Колумбии Кастаньо

Кевин Кастаньо из мексиканского клуба «Крус Асуль» близок к переходу в «Краснодар». О том, что сделка по приобретению Кастаньо практически завершена, сообщают сразу несколько СМИ, как российских, так и зарубежных.
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