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За рулем

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Как ужесточение требований КНР к экспорту машин отразится и на рынке РФ

Как ужесточение требований КНР к экспорту машин отразится и на рынке РФ

Начальник Управления автокредитования Инго Банка Андрей Еременко рассказал, что ужесточение требований КНР к экспорту машин отразится и на рынке РФ.

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