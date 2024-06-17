Решение 15 стран, которые приняли участие в конференции по Украине в Швейцарии с 15 по 16 июня, отказаться от подписания финальной декларации указывает на то, что они поддерживают мир, а не навязываемые Западом условия урегулирования конфликта.
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