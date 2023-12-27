Актриса Марина Александрова уехала из России в Китай в отпуск

Актриса Марина Александрова улетела из России. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram*. «Улететь, набраться впечатлений и вырасти вместе с детьми, понять, что в Шанхае найден любимый Париж и вспомнить вкус пельменей, хоть их и называют здесь дим самами, что не говори, раз в десять лет можно сделать исключение и откусить пельмень по полной», — заявила она.