Фермерам и владельцам сельхозземель разрешат принимать туристов в гостевых домах В первом чтении Госдума согласовала законопроект, который позволит на землях сельхозназначения устраивать гостевые домики.
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Фермерам и владельцам сельхозземель разрешат принимать туристов в гостевых домах В первом чтении Госдума согласовала законопроект, который позволит на землях сельхозназначения устраивать гостевые домики.