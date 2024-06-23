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Фермерам и владельцам сельхозземель разрешат принимать туристов в гостевых домах

Фермерам и владельцам сельхозземель разрешат принимать туристов в гостевых домах В первом чтении Госдума согласовала законопроект, который позволит на землях сельхозназначения устраивать гостевые домики.

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