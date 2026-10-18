Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсетях, что два года назад украинский лидер Владимир Зеленский мог заключить более выгодную сделку.
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