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Мэр Екатеринбурга дал горожанам надежду на строительство новой ветки метро

Мэр Екатеринбурга дал горожанам надежду на строительство новой ветки метро

Показатели пассажиропотока растут, что по словам главы города позволит развивать метрополитен.Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов дал горожанам надежду на строительство новой ветки метро.

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