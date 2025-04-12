Медвежий угол
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Медвежий угол

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125% по Китаю: как Америка бьёт по собственным нервам

125% по Китаю: как Америка бьёт по собственным нервам

Вы, наверное, уже слышали новость: Трамп поднял тарифы на китайские товары до 125%. Для остальных стран пока что тарифы снизили до 10%.

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Комментарии
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СК
Сергей К
Россия отстраивалась от Запада. Но подстраивалась к Китаю. Мир глобален. Они выясняют отношения. Нефть-газ в цене падает. (Их потребление падает). Это бьет по России в любом случае... Мораль. Высокая степень автономии не помешала бы. Но....все сам производить не сможешь. Технологии полезно заиствовать. Более дешевое покупать... Еще ода мораль. Да фиг его знает... Все запутано и перепутано.
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10 час.
александр петров
В такой стране как Россия, если отправить лес Валить &quot;успешных&quot;,  нормально развиваться, можно жить и не думать о санкциях!!
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9 час.
СК
Сергей К
ни одна страна сейчас не производит весь спектр потребляемых товаров - мировая специализация значительно удешевляет товары Но, при этом, конечно, Россия могла бы существенно больше саму себя обеспечивать
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9 час.
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